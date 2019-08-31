تشكيلة مباراة ليفربول ضد بيرنلي الرسمية في الدوري الإنجليزي

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة بيرنلي، اليوم السبت، على ملعب تيرف مور، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ كلوب على ثبات التشكيل الذي اتبعه في المباريات الماضية، بتواجد الثلاثي فابينيو وفينالدوم وهندرسون في منتصف الملعب، وأمامه الثلاثي الهجومي الناري، صلاح وماني وفيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

”أدريان – روبرتسون – فان دايك – ماتيب – أرنولد – فينالدوم – هندرسون – فابينيو – ماني – فيرمينو – صلاح“.

أما تشكيل بيرنلي فجاء كالتالي:

”بوبي – بيترز – مي – تاركوفسكي – لوتون – ماكنيل – ويستوود – كورك – لينون – بارنيس – وود“.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بيرنلي المركز السادس برصيد 4 نقاط.