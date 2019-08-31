ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية أغويرو في مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون (صورة)

يتصدر الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي، قائمة هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف بعدما سجل ثنائية لفريقه في مواجهة برايتون، مساء السبت.

ويلاحق أغويرو زميله رحيم ستيرلينع، وتيمو بوكي، نجم نوريتش سيتي، وفي رصيديهما 5 أهداف، ثم تامي أبراهام، نجم تشيلسي برصيد 4 أهداف.

كما سجل النجم الإنجليزي جيمي فاردي هدفًا لفريقه ليستر سيتي في مرمى ضيفه بورنموث، بالشوط الأول من لقاء الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف فاردي في الدقيقة 12، ليرد عليه سريعًا كالوم ويلسون بعد 3 دقائق فقط، قبل أن يختتم الدولي البلجيكي يوري تيليمانز الشوط الأول بهدف ثانٍ لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن فاردي سجل هدفه رقم 82 في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم 2014-2015، ووحدهما هاري كين برصيد 124 هدفًا وسيرجيو أغويرو (117 هدًفا) سجلا أهدافًا أكثر خلال الفترة ذاتها بالمسابقة.