أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون.. 2-0 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون.. 2-0 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل دي بروين الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره برايتون، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الاتحاد، في إطار الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 42 يسجل أغويرو الهدف الثاني للمان سيتي من تصويبة رائعة.

ويسعى مانشستر سيتي للفوز على برايتون وتحقيق 3 نقاط يشدد بها الخناق على ليفربول صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط.

ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل أمام توتنهام، المباراة الوحيدة التي تعثر فيها رجال الإسباني بيب غوارديولا.

بينما يسعى برايتون لمحو النتائج السلبية الأخيرة أمام السيتي، وهو الذي يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

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