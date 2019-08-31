أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون.. 2-0 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

سجل دي بروين الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره برايتون، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الاتحاد، في إطار الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

المان سيتي (1) ✖️0 برايتون

هدف | دي بروين د'2 pic.twitter.com/UCNLRpfIfy — :_ (@mTRGoqZhXI3LdxD) August 31, 2019

وفي الدقيقة 42 يسجل أغويرو الهدف الثاني للمان سيتي من تصويبة رائعة.

ويسعى مانشستر سيتي للفوز على برايتون وتحقيق 3 نقاط يشدد بها الخناق على ليفربول صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط.

ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل أمام توتنهام، المباراة الوحيدة التي تعثر فيها رجال الإسباني بيب غوارديولا.

بينما يسعى برايتون لمحو النتائج السلبية الأخيرة أمام السيتي، وهو الذي يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط.