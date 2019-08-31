التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يتطلع ليفربول لتحقيق الفوز الرابع على التوالي عندما يحل ضيفًا على بيرنلي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم 2019/2020.

وتقام المباراة اليوم السبت الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت حفيظ دراجي.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة في أول 3 جولات، (9 نقاط)، بعد فوز على نوريتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال، وسجل في المباريات الثلاث 9 أهداف، واستقبل 3، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يملك بيرنلي 4 نقاط في المركز السادس.

ومن المتوقع أن يعتمد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على هذه التشكيلة لمواجهة بيرنلي:

حراسة المرمى: آدريان.

الدفاع: ألكساندر أرنولد، وجويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون، وفابينهو، وجيورجينهو فاينالدوم.

الهجوم: ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول: ”بيرنلي، كلنا نعرف كم هو فريق مخادع، إنهم جيدون في لحظات. يلعبون بطريقتهم، ويواصلون اللعب بها. لدي احترام شديد لشون دايك مدرب بيرنلي وبما يفعله هناك“.

واختتم كلوب ”ملعب بيرنلي من الأماكن التي يصعب الذهاب إليها، دائمًا ما وجدنا صعوبات هناك“.