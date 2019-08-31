الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يحل نادي ليفربول ضيفًا على بيرنلي، على ملعب تيرف مور، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة اليوم السبت الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت حفيظ دراجي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد العلامة الكاملة (9 نقاط)، بعد فوز على نوريتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال، وسجل في المباريات الثلاث 9 أهداف، واستقبل 3، في حين يملك بيرنلي 4 نقاط في المركز السادس.

وفاز ليفربول 4 مرات وتعادل مرة في آخر 5 مباريات جمعته مع بيرنلي، الذي حقق الفوز لآخر مرة على الريدز يوم 20 أغسطس 2016.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول: ”بيرنلي، كلنا نعرف كم هو فريق مخادع، إنهم جيدون في لحظات. يلعبون بطريقتهم، ويواصلون اللعب بها. لدي احترام شديد لشون دايك مدرب بيرنلي وبما يفعله هناك“.

واختتم كلوب ”ملعب بيرنلي من الأماكن التي يصعب الذهاب إليها، دائمًا ما وجدنا صعوبات هناك“.