بوكيتينو: شائعات رحيلي عن توتنهام ”غبية“

نفى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير ما وصفها بـ“الشائعات الغبية“ التي تتحدث عن إمكانية رحيله عن النادي عقب البداية المتواضعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وقال إنه يريد تمديد فترة بقائه لإعادة بناء الفريق.

وسيزور توتنهام جاره آرسنال شمال لندن، بعد غدٍ الأحد، في سعيه لتعويض الخسارة المفاجئة 1-صفر على أرضه الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد التي جمدت رصيد الفريق عند 4 نقاط من أول 3 مباريات بالدوري.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:“ماذا يمكنني أن أقول عن شائعات غبية، بعد 5 أعوام الآن أبدأ موسمي السادس، وتدركون كيف عملنا هذا الصيف لإعادة بناء وتحديث الفريق، وكل صيف نصدّر نسخة جديدة من الفريق، والآن نحن في السادسة، وحدها فقط مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تصنع مثل هذا الغباء.

وأضاف:“لن أرحل بعد مباراة الأحد، والشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق في الملعب والتأكد من وضوح التواصل، وأتمنى أن أمدد فترة حياتي وبقائي هنا“.

ويملك توتنهام قائمة طويلة من الإصابات أسوأها لكايل ووكر-بيترز الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية أمام نيوكاسل ليتسبب في عجز في مركز الظهير الأيمن.

ويعاني تانجاي ندومبلي صاحب الرقم القياسي في تعاقدات النادي والمدافع خوان فويث ولاعب الوسط إريك داير وقلب الدفاع رايان سيسينيون من الإصابة بينما قال بوكيتينو إنه من غير المرجح عودة ديلي آلي للمشاركة أمام أرسنال.

ولا يزال مصير مستقبل الدنمركي كريستيان إريكسن غامضًا بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية أمام نيوكاسل، بينما لم يشارك المدافع البلجيكي يان فرتونن في أي مباراة هذا الموسم حتى الآن.

وقال بوكيتينو إنه لا يشعر بقلق بالغ لنقص اللاعبين لديه حتى في مركز الظهير الأيمن، بينما قد يعود لاعب الوسط موسى سيسوكو للمشاركة، موضحًا:“الأمر لا يدعو للقلق توجد مشكلة واحدة نحتاج لحلها، وسنحاول إيجاد حل آخر“.