موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

قال أوناي إيمري مدرب آرسنال اليوم الخميس قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن يوم الأحد المقبل إن مواجهة طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ”أفضل اختبار“ للفريق.

وخسر آرسنال 1/3 خارج دياره أمام ليفربول بطل أوروبا في قمة صدارة الترتيب يوم السبت الماضي وسيستضيف توتنهام الذي فاز مرة واحدة فقط في الدوري على ملعب الإمارات.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين اليوم: ”مثل هذه المباريات أمام ليفربول الجولة الماضية ثم توتنهام الجولة المقبلة رائعة. الفريقان خاضا نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي. أعتقد أنه أفضل اختبار ومواجهتهما في كل مرة تمثل وقتا جيدا لنا“.

وأضاف ”القوة مهمة جدًا. سيحاول توتنهام فرض شخصيته في الملعب وسنحتاج إلى فرض طريقة لعبنا أمامهم. ستكون مواجهة صعبة“.

وتابع إيمري ”علينا الاهتمام بتمركز اللاعبين دفاعيا وهجوميا. والأهم أن يحرص لاعبونا على القتال على كل كرة وفي كل متر من الملعب وفي كل دقيقة في المباراة مع الحفاظ على القوة. يجب أن نتحلى بالذكاء حينما نمتلك الكرة في مواقف جيدة خلال المباراة“.

ولم يدفع المدرب الإسباني بالثلاثي بيير-إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت ونيكولا بيبي سويا في التشكيلة الأساسية لخط الهجوم حتى الآن وقال إنه قد لا يدفع بهم معًا أيضًا أمام توتنهام.

وأضاف ”القرار في كل مرة مرتبط بالتفكير في طبيعة موقفنا. لاكازيت كان يعاني من مشكلة في الكاحل… إنه يتحسن ويشعر بذلك وهذا أمر إيجابي“.

”بالنسبة لبيبي فقد انضم للفريق متأخرًا عن زملائه لكنه يتحسن من مباراة لأخرى. أوباميانغ مهم جدًا بالنسبة لنا… أهم شيء لي أن تسنح لنا فرص للتسجيل عبر أكثر من لاعب“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة توتنهام وآرسنال يوم الأحد، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة beINSPORTS.