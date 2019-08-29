رسميًا.. الحارس العُماني علي الحبسي يعود لإنجلترا (صور)

أعلن نادي ويست بروميتش ألبيون المنتمي لفرق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تعاقده، رسميًا، مع الحارس العماني علي الحبسي في صفقة انتقال حر، ليعود الحارس المخضرم لإنجلترا الذي لعب في فرقها عدة سنوات.

وأنهى الحارس البالغ من العمر 37 عامًا ارتباطه بنادي الهلال السعودي الذي لعب له موسمين.

وشارك الحبسي في 111 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز و114 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ولعب الحبسي لأندية ويغان وريدينغ وبولتون في إنجلترا ولفريق لين النرويجي.

وأعلن الحبسي رحيله عن الهلال في يوليو الماضي، وقال: ”سعدت لقضاء عامين مع الهلال، أشكر الجماهير التي ستظل في قلبي“.