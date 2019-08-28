أندية إنجلترا تعارض النظام الجديد للمسابقات الأوروبية

ذكرت صحيفة ”ذا صن“، أن الأندية الإنجليزية الأعضاء في رابطة الأندية الأوروبية تستعد لمعركة مقاومة مشروع نظام المسابقات الأوروبية، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ تطبيقه بداية من عام 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي تلك الأندية اجتمعوا أخيرًا في لندن وأقروا رفض ذلك المقترح، مع أنه نال موافقة الأندية الإسبانية والإيطالية والألمانية وغيرها.

وحسب القانون الجديد لدوري أبطال أوروبا، فدوري المجموعات سيشهد لعب كل فريق 14 مباراة وسيصل العدد إلى 21، حال التتويج باللقب مقابل 13 لقاءً حاليًّا، وهو ما تعارضه الأندية الإنجليزية.

وتنتمي الأندية الستة الكبار في إنجلترا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام وليفربول وآرسنال، بالإضافة لنيوكاسل وليستر سيتي، لرابطة الأندية الأوروبية وتستعد كلها لرفض المقترح.

وترغب الأندية الإنجليزية في إنقاذ كأس رابطة المحترفين في إنجلترا، لكون النظام الجديد لدوري الأبطال يؤدي لإلغائها أو مشاركة الأندية الإنجليزية التي تلعب في أوروبا بفريقها الثاني.

ووافقت رابطة الأندية الأوروبية على تجنب لعب لقاءات المسابقات الأوروبية في نهاية الأسبوع من أجل الدوريات المحلية، لكن عدد اللقاءات قد يثير مزيدًا من الخلاف مع إنجلترا.

وستزيد المسابقات الأوروبية لثلاثة بعد إدخال مسابقة جديدة بداية من 2024 كما ستزيد اللقاءات الأوروبية من 407 إلى 647 في النظام الجديد.