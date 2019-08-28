استبعاد نادي بيري من مسابقات المحترفين في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم استبعاد بيري، وهو أحد أقدم الأندية في إنجلترا، من مسابقات المحترفين بعد إخفاقه في حل مشكلات مالية أو العثور على مالك جديد، يوم الثلاثاء.

وسحبت (سي آند إن سبورتنغ ريسك) عرضًا للاستحواذ على بيري المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي للتوافق مع متطلبات الرابطة.

وانضم بيري إلى الرابطة في 1894 بعد تسع سنوات من تأسيسه وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين في 1900 و1903.

وبات بيري أول فريق يُستبعد من مسابقات المحترفين منذ ميدستون في 1992.

وصعد بيري للدرجة الثالثة في الموسم الماضي، لكن تم خصم 12 نقطة من رصيده في يوليو/ تموز الماضي بسبب وضعه المالي وتأجلت بضع مباريات للفريق بالموسم الجاري واستُبعد من كأس الرابطة.

وذكرت تقارير عديدة أن ثلاثة عروض على الأقل تقدمت للاستحواذ على بيري، لكن الرابطة قررت إنهاء مشاركته في مسابقات المحترفين.

وقالت الرابطة في بيان: ”مع الأخذ في الاعتبار كل الخيارات المتاحة، ومنها مجموعة من إبداء الرغبات المتأخرة والمقدمة إلى رابطة الدوري الإنجليزي، فإن مجلس الرابطة قرر بالإجماع وبأسف بالغ سحب عضوية بيري“.

وقررت الرابطة في قرار منفصل، أن بولتون واندرارز، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، وهو فريق آخر يعاني من مشكلات مالية، لديه 14 يومًا لحل ذلك أو سيواجه المصير ذاته.

وأبلغ ستيف ديل، مالك بيري، رابطة الدوري الإنجليزي في بداية الأسبوع بأنه وافق على عرض من شركة (سي آند إن سبورتنغ ريسك) التي تتخذ من لندن مقرًّا لها.

وقالت (سي آند إن) إنها كانت في مفاوضات لشراء النادي بالفعل، قبل أن تعلن انسحابها في نهاية الأمر.

وكان بيري ينفرد بالرقم القياسي لأكبر فوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عندما انتصر 6-صفر على ديربي كاونتي في 1903 لكن مانشستر سيتي عادل هذا الرقم أمام واتفورد خلال العام الجاري.