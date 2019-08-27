تعرّف على خليفة يورغن كلوب المحتمل في قيادة نادي ليفربول

أثار الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، التكهنات حول مستقبله، بعد أن أكد أنه يمكن أن يحصل على راحة من التدريب عقب نهاية عقده مع الريدز في صيف 2022.

وقاد كلوب ناديه ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، على حساب توتنهام الإنجليزي، علمًا أن الفريق حصل على لقب الوصيف في بطولة الموسم قبل الماضي، عقب الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، كما توّج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي مؤخرًا على حساب تشيلسي الإنجليزي.

ويضع كلوب الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، لهذا الموسم، على قمة أولوياته، بعد أن كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من البطولة الموسم الماضي، ثم خسرها بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.

من جانبها، فتحت صحيفة ”ميرور“ البريطانية باب التكهنات حول خليفة كلوب المحتمل في نادي ليفربول، حال عدم تجديد عقده مع النادي الإنجليزي في صيف 2022.

ونقلت عن الحارس البولندي جيرزي دوديك، الذي توّج مع ليفربول بدوري الأبطال في عام 2005، أن ستيفان جيرارد، أسطورة الريدز، سيكون الخليفة المثالي للألماني كلوب في قيادة الريدز.

وأكد دوديك أن جيرارد سيكون الاختيار الأمثل في قيادة ليفربول، كونه لاعبًا أسطوريًا، وقائدًا محنكًا داخل وخارج الملعب، كما أنه بدأ في وضع لمسته التدريبية بالفعل.

ويتولى جيرارد حاليًا تدريب نادي جلاسجو رينجرز الأسكتلندي، وذلك منذ مايو 2018.