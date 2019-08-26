صحيفة: الإصابة تبعد مدافع مانشستر يونايتد شهرًا عن الملاعب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، أن لوك شاو سيغيب لمدة شهر عن مانشستر يونايتد، بعد إصابته في مباراة الفريق مع كريستال بالاس، يوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر المدافع، البالغ من العمر 24 عامًا، للخروج من الملعب في الشوط الأول أمام كريستال بالاس، الذي هزم مانشستر يونايتد 2/1، بعد إصابة في أوتار الركبة.

وذكرت صحيفة ”صن“، نقلًا عن ”talkSPORT“، أن شاو سيغيب عن مانشستر يونايتد لمدة شهر على الأقل.

وحال غيابه مدة شهر، فإن شاو سيغيب على الأرجح عن مباريات مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون وليستر سيتي وويستهام، على أن يكون جاهزًا لمواجهة آرسنال على ملعب أولد ترافورد يوم 30 سبتمبر.

ويملك مانشستر يونايتد 7 نقاط في المركز الخامس، بعدما تغلب 4/0 على تشيلسي، ثم تعادل 1/1 مع وولفرهامبتون، قبل أن يخسر 1/2 أمام كريستال بالاس.