نادي بولتون واندرارز يواجه خطر الاستبعاد من الدوري الإنجليزي بعد فشل بيعه

‬قال الحارس القضائي، اليوم الإثنين، إن بولتون واندرارز يواجه خطر الاستبعاد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم؛ بعد فشل صفقة استحواذ محتملة على النادي المنافس في الدرجة الثالثة.

واستهل بولتون، الذي يخضع للحراسة القضائية منذ مايو أيار، الموسم الجديد بخصم 12 نقطة من رصيده، واستقال المدرب فيل باركنسون ومساعده ستيف باركن، الأسبوع الماضي.

وحصل النادي على مهلة، حتى يوم غد الثلاثاء؛ للعثور على مشتر أو ”إعطاء أسباب مقنعة للتمديد“، بعد فشل صفقة استحواذ، يوم السبت، كانت ستنقذه.

وقال الحارس القضائي بول أبلتون في بيان على موقع بولتون: ”في غضون 24 ساعة سيتم إلغاء عضوية النادي في الدوري الإنجليزي“.

وتابع: ”علاوة على ذلك، فإن النادي ليس في وضع يسمح له بمواصلة عملياته؛ وبالتالي فإن إجراءات إغلاقه ستبدأ يوم الأربعاء.

”سيؤدي هذا في نهاية المطاف إلى تصفية النادي واستبعاده من الدوري الإنجليزي وتسريح 150 شخصًا؛ ما يؤثر سلبًا على عشاقه الذين وضعوا عليه آمالهم وأحلامهم“.

وبولتون من الأندية المؤسسة لدوري كرة القدم في 1888، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات في عشرينيات القرن الماضي، وكذلك في 1958، لكنه يعاني منذ الهبوط من الدوري الممتاز في 2012.