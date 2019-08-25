بعد أسبوعين من اعتزاله.. شنايدر يتعرض للسخرية بسبب زيادة وزنه (شاهد)

يبدو أن الدولي الهولندي السابق ويسلي شنايدر يستمتع بوقته للغاية بعد الاعتزال حيث بدا وزنه زائدًا بعد نحو أسبوعين من الاعتزال.

وحضر لاعب إنتر ميلان وريال مدريد السابق مباراة أوتريخت وفينلو ليبدو وزنه زائدًا بشكل واضح كما شارك في مباراة ضمت لاعبين سابقين.

وأعلن شنايدر البالغ عمره 35 عامًا اعتزاله الكرة قبل أسبوعين فقط لكن بعد سنوات من القيود الصارمة على النظام الغذائي، لم يعد الأسطورة الهولندية قادرًا عن التوقف عن الاستمتاع بالطعام.

وخاض لاعب إنتر ميلان السابق مباراة ودية يوم السبت جمعت لاعبي هولندا السابقين وأحد أندية الهواة في البلاد.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هيئة شنايدر حيث قال أحدهم على تويتر ”20 عامًا من القيود الغذائية، يمكن أن أزيد من وزني كما أريد“، بينما قال آخر ”اعتزل يوم 12 أغسطس.. كيف حدث هذا في هذه الفترة“.

وأضاف ثالث: ”لا أمزح، كان يمشي هكذا في خط وسط مانشستر يونايتد“، بينما قال رابع ”كيف حدث ذلك بهذه السرعة المذهلة“.

واعتزل شنايدر بعد نهاية عقده مع الغرافة القطري حيث سجل سبعة أهداف في 12 مباراة موسم 2018-1919.