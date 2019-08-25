نيوكاسل يحقق فوزًا ثمينًا على توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق نيوكاسل يونايتد فوزه الأول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الجديد 2019/2020، بتغلبه 1/0 على مضيفه توتنهام، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من المسابقة.

ويُدين نيوكاسل بهذا الفوز إلى مهاجمه البرازيلي جويلاينتون كاسيو دي ليرا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة متقنة من كريستيان أتسو، الذي شارك في الدقيقة 17، بدلًا من آلان ساينت ماكسيمين، الذي غادر الملعب للإصابة.

وفي الدقيقة 62، أجرى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تغييريْن بإخراج كيلي ولكر بيترس، وإيريك لاميلا، وإشراك كريستيان إيركسن، وجيوفاني لو سيلسو، دون أن يغيّر ذلك في النتيجة، ليحقق نيوكاسل أول نقاطه الموسم الحالي.

ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 3 نقاط في المركز الثامن عشر، إذ خسر أول مباراتين، أمام آرسنال ونوريتش سيتي، في حين يملك توتنهام 4 نقاط في المركز السابع.

وحقق نيوكاسل فوزه الأول على توتنهام في آخر 5 مباريات، بعد أن خسر أمامه في آخر 4 مباريات.