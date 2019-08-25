ماذا قال سيرجيو أغويرو بعد تسجيله 400 هدف في مسيرته الكروية؟

أكد لاعب كرة القدم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي إنه لا يصدق وصوله إلى 400 هدف في مسيرته الكروية.

جاءت تصريحات أغويرو بعد تسجيله هدفين في مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

وفي تصريحات للصحفيين بعد المباراة قال أغويرو: ”لم أكن أعرف أنني وصلت إلى 400 هدف في مسيرتي، إنه فعلًا أمر لا يصدق“.

وأضاف أن ”جميع أهدافي سواء مع الأندية التي لعبت لها أو منتخب بلادي مؤثرة ومهمة“.

واختتم أغويرو تصريحاته بالقول: “ كنا نعلم مدى صعوبة المباراة ولكننا نقاتل دائمًا من أجل الانتصار“.

وسجل النجم الأرجنتيني 41 هدفًا لمنتخب بلاده في 96 لقاء و101 هدف رفقة أتلتيكو مدريد بينما سجل لفريق أنديبيندينتي الأرجنتيني 23 هدفًا.

ورفع أغويرو عدد أهدافه هذا الموسم إلى 4 أهداف ليحتل الصف الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلف زميله الإنجليزي رحيم سترلينغ والفنلندي تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتي واللذين سجلا 5 أهداف.