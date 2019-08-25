أهداف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث.. 2/0 للسيتيزنز (فيديو)

سجل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الأول لناديه مانشستر سيتي أمام بورنموث، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف أغويرو في الدقيقة 15، بمساعدة البلجيكي كيفن دي بروين.
وعزز رحيم ستيرلينغ تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 44، بمساعدة دافيد سيلفا.
يشار إلى أن مانشستر سيتي يملك 4 نقاط من مباراتين، بعد فوز وتعادل.
#BOUMCI
جووووووووووووووووووووووووووووووووول السيتي الأول “ اغويرو ”@i7S8R via pic.twitter.com/jmAeWFSrau
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD2060) August 25, 2019
#BOUMCI
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السيتي الثاني “ رحيم ستيرلينغ “ @i7S8R via pic.twitter.com/5gJtJq897H
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD2060) August 25, 2019