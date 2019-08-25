أهداف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث.. 2/0 للسيتيزنز (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث.. 2/0 للسيتيزنز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الأول لناديه مانشستر سيتي أمام بورنموث، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أغويرو في الدقيقة 15، بمساعدة البلجيكي كيفن دي بروين.

وعزز رحيم ستيرلينغ تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 44، بمساعدة دافيد سيلفا.

يشار إلى أن مانشستر سيتي يملك 4 نقاط من مباراتين، بعد فوز وتعادل.

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