مباراة ليفربول ضد آرسنال.. تعرف على تقييم محمد صلاح ونجوم الفريقين في موقعة ”أنفيلد“

واصل نادي ليفربول انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الانتصار الثالث على التوالي، بعد فوزه المثير على ضيفه آرسنال، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ”أنفيلد“ أمس السبت، في المرحلة الثالثة من البريمييرليغ.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط، ليكون الفريق الوحيد في المسابقة الذي ينجح في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن، في مسيرته نحو استعادة لقب البريمييرليغ الغائب منذ عام 1990، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج به الموسم الماضي، قبل أن يخسر البطولة بفارق نقطة واحدة فقط لصالح مانشستر سيتي.

ويعود الفضل في انتصار ليفربول إلى نجمه المصري الدولي محمد صلاح، الذي تألق خلال شوطي المباراة، وخاصة في الشوط الثاني، وصنع ركلة جزاء على حساب البرازيلي ديفيد لويز، وترجمها بمهارة عالية في أقصى الزاوية اليمنى العليا لحارس آرسنال ”لينو“، ثم أضاف هدفًا رائعًا، بمهارة فنية استثنائية.

وفي نفس الوقت، فإن آرسنال قدّم مباراة متفاوتة المستوى، بعد أن تفوق خططيًا، وهدد مرمى ليفربول مرارًا في الشوط الأول، ولكن لاعبيه الغابوني أوباميانغ والإيفواري نيكولاس بيبي تسابقا في إهدار الفرص، لينال هزيمته الأولى هذا الموسم ويتجمد رصيده عند 6 نقاط.

ورصدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تقييم لاعبي مباراة ليفربول وآرسنال، ووضعت محمد صلاح على رأس نجوم اللقاء.

وجاء تقييم الصحيفة للاعبي الفريقين كالتالي:

ليفربول:

الحارس أدريان 7 درجات.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون 8 درجات لكل لاعب.

الوسط: هندرسون وفينالدوم 7، وفابينيو 8.

الهجوم: ساديو ماني 7 وفيرمينو 8، ومحمد صلاح 9 درجات ”رجل المباراة“.

آرسنال:

الحارس لينو: 6 درجات.

الدفاع: مايتلاند نيلس 6 درجات، سوكراتيس وناتشو مونريال 5 درجات، ديفيد لويز 4 درجات.

الوسط: ماتيو غندوزي 7، تشاكا 5، ويلوك 6، داني سيبايوس 4.

الهجوم: بيبي 6، أوباميانغ 5 درجات.