بعد بوغبا.. راشفورد يتعرض لإهانات عنصرية إثر مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

تعرض الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، لإهانات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إضاعته لركلة جزاء في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس، مساء السبت.

وكان الفرنسي بول بوغبا تعرض لنفس الإهانات العنصرية، حين أضاع ضربة جزاء أمام وولفرهامبتون في الجولة الماضية.

واحتج النرويجي أولي جونار سولشاير على الإهانات العنصرية، التي تمس نجومه وأكد أن مجموعة من الأشخاص يختبئون وراء أسماء مزيفة للقيام بذلك.

وقررت إدارة ”تويتر“ التعاون لمحاربة الظاهرة، بينما تدخلت شرطة مانشستر وأبدت استعدادها للتحقيق في الإهانات العنصرية ومعاقبة مرتكبيها.

وكان راشفورد من بين المحتجين على تعرض زميله الفرنسي بول بوغبا للسباب بعد لقاء وولفرهامبتون، وأكد أن مانشستر يونايتد عائلة واحدة وكتب: ”مانشستر يونايتد عائلة واحدة وبول بوغبا عنصر مهم من هذه العائلة حين تهاجمونه فأنتم تهاجمونه كل يونايتد“.

وأصبحت ضربات الجزاء مشكلة في مانشستر يونايتد بعد حصول الفريق على 3 ركلات في 3 لقاءات سجل راشفورد الأولى وأضاع بوغبا الثانية ثم راشفورد أهدر الثالثة.