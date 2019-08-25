يورغن كلوب بعد فوز نادي ليفربول على آرسنال: هويتنا هي الشراسة

أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بالشراسة التي يلعب بها فريقه بعد تصدره الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصاره الثالث على التوالي في الموسم حين تغلب 3-1 على آرسنال، أمس السبت.

وبعد الفوز على نوريتش سيتي وساوثهامبتون، كان ليفربول وصيف البطل الموسم الماضي بحاجة لرفع مستواه قبل استقبال فريق المدرب أوناي إيمري الذي لم يخسر أيضًا في أول مباراتين، وهذا بالضبط ما فعله بطل أوروبا.

وقال كلوب: ”كانت مباراة رائعة من جانبنا في وقت مبكر جدًّا من الموسم. كان أداءً مذهلًا. كان مليئًا بالقوة والطاقة والتصميم والحماسة، وهذا ما أعتقد أنك بحاجة إليه ضد فريق مثل آرسنال.

”لا زلنا في وقت مبكر جدًّا من الموسم واللعب بكل هذه الطاقة في الملعب شيء استثنائي. معدل جهد كل لاعبي الفريق كان استثنائيا. الانضباط الخططي كان استثنائيًّا أيضًا بعيدًا عن فترة ربما 10-15 دقيقة“.

ورغم أن مستوى ليفربول تراجع في الدقائق الأخيرة وسمح لآرسنال بتسجيل هدف شرفي، كان كلوب ما زال راضيًا عما شاهده من فريقه.

وتابع المدرب الألماني: ”لمدة 80 دقيقة سيطرنا تمامًا على المباراة. لسنا في ديزني لاند، لسنا بحاجة لإمتاع الجميع في كل ثانية“.

وكان محمد صلاح هو اللاعب المؤثر، وأفلت من رقابة ديفيد لويز ليحصل على ركلة جزاء سجلها بنفسه في الدقيقة الـ 49 ثم تفوق على مدافع تشيلسي السابق على الجناح قبل أن يسجل هدفًا رائعًا بجهد فردي.

وقال كلوب الذي أشاد أيضًا بلاعبيه البرازيليين روبرتو فيرمينو وفابينيو: ”قرار ركلة الجزاء في رأيي كان واضحًا تمامًا. هدف محمد صلاح، الثالث كان مذهلًا، هؤلاء اللاعبون في غاية الروعة. هويتنا هي الشراسة، وقد أظهرنا ذلك أمس“.

”روبرتو فيرمينو لاعب لا يصدق. أنا سعيد حقًّا بمستواه. لم أشاهد أي لاعب سيئ أو لاعب ظهر بأقل من مستواه. فابينيو لعب بشكل مذهل“.

ويتفوق ليفربول بخمس نقاط على مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي أحرزه بفارق نقطة واحدة عن فريق كلوب الموسم الماضي.

ويخوض سيتي مباراته الثالثة هذا الموسم في الدوري خارج ملعبه أمام بورنموث، اليوم الأحد.