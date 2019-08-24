ديفيد لويز يكشف عن حديثه مع محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وآرسنال

كشف البرازيلي ديفيد لويز لاعب فريق آرسنال، عن فحوى حديثه مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن ركلة الجزاء التي حصل عليها الأخير في مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي.

وفاز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة من البطولة في ملعب الأنفيلد.

وفي الدقيقة 46 ارتكب لويز خطأ بعد أن قام بجذب قميص محمد صلاح من الخلف، وحصل الجناح المصري على ركلة جزاء سجل من خلالها الهدف الثاني لفريقه.

وقال لويز في تصريحات أبرزتها شبكة ”فوتبول لندن“ العالمية: ”ما حدث كان رد فعل، لكنني تحدثت إلى صلاح وقال إنه لم يشعر باللمس، ولذلك لم يسقط على الأرض، ولكن الأمر بالنسبة للحكام ليس صعبًا إذ يكتفون برؤية جذب القميص دون معرفة مقدار القوة“.

وأضاف: ”قد يكون ما حدث يستحق ركلة الجزاء في كل مرة، أنا لا أحكم أو أشتكي، أنا فقط أقول رأيي في ما حدث والذي استغرق ثانية واحدة فقط، كرة القدم هي هكذا، علينا أن نتطلع إلى الأمام“.

وتابع: ”لقد تحدثت إلى صلاح، إنه صديقي، وقال إنه لم يشعر بما حدث، ولكن هذه هي كرة القدم“.

وأردف: ”حصلت على بطاقة صفراء نتيجة لذلك ومن ثم لم أستطع ارتكاب خطأ عند تسجيل الهدف الثالث لليفربول حتى لا أورط فريقي باللعب بـ10 لاعبين فقط، لقد تسبب ذلك في تقييد لعبتي“.