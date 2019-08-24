تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. الارتباك يسيطر على صفقة نيمار.. وإريكسين يثير القلق في توتنهام

أمور غريبة تدور في الأفق حاليًا فيما يتعلق بمستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي تصدر أخبار سوق الانتقالات على مدار أكثر من 3 أشهر حتى الآن، في ظل التقارير الصحفية التي أشارت، اليوم، إلى وجود تحول جذري في علاقة اللاعب بناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

مصالحة في أزمة نيمار

وأشارت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إلى تحسن العلاقة بين نيمار وباريس سان جيرمان خلال الأيام القليلة الماضية، وأن التوتر تراجع كثيرًا في العلاقات بين الطرفين، مما يفتح الباب أمام احتمال بقاء اللاعب في صفوف بطل فرنسا خلال الموسم الجاري.

ولا تزال أندية برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس، تترقب الموقف لضم اللاعب الذي لا يزال أيضًا حريصًا على الرحيل.

ومن المتوقع أن يشارك نيمار في أول مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم، عندما يواجه تولوز في باريس، يوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة للدوري الفرنسي.

ويأتي وذلك بعد أسبوعين من هتافات الجماهير وسبّها مهاجم برشلونة السابق البالغ من العمر 27 عامًا في الدقيقة 11 من الفوز في الجولة الأولى ضد ستاد رانس.

ومع ذلك، يمكن أن يبدأ نيمار في إعادة بناء علاقته مع جماهير باريس سان جيرمان بأداء جيد خلال، مباراة الأحد.

إلا أن قرار مشاركة نيمار في مباراة تولوز، غدًا الأحد، ليس في يد الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان.

وأكد توخيل أن موقف نيمار غير واضح، وأن القرار في يد إدارة النادي حاليًا.

وقال المدرب الألماني:“الموقف حاليًا بين نيمار وإدارة النادي غير واضح، وإذا لم يكن كذلك غدًا فلن يلعب، ونيمار تدرب طوال الأسبوع مع المجموعة، وظهر بحالة جيدة جدًا، وأبدى استعداده على المستوى البدني للمشاركة“.

وعن إمكانية استمرار نيمار مع الفريق حال مشاركته غدًا، أجاب:“لا أعرف، عليكم أن تسألوا ليوناردو المدير الرياضي أو إدارة النادي، كما قلت لكم، موقفه من المشاركة يحتاج إلى توضيح من الإدارة“.

ورغم تحسن العلاقة بين اللاعب وناديه إلا أن نيمار لا يزال حريصًا على الرحيل رغم اقتراب فترة الانتقالات من نهايتها وهو ما يجعل رحيله أكثر صعوبة.

وأشارت:“ليكيب“ إلى أن المصالحة بين نيمار وسان جيرمان تأتي في ظل عدم تقديم برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس عرضًا مقبولًا، رغم أن النادي الكتالوني هو الوحيد الذي قدم عرضًا جادًا، ويضم صفقة تبادلية مع بعض لاعبيه.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن عرض برشلونة يتضمن مرحلتين، الأولى هذا الصيف، حيث يقترح مبلغًا ماليًا ولاعبًا على باريس سان جيرمان، وفي صيف 2020 سيختار الفريق الفرنسي بين مبلغ مالي ولاعب من الفريق.

ويظل ريال مدريد ويوفنتوس يراقبان وسيتدخلان حينما يجدان أن الصفقة مربحة لهما اقتصاديًا وفي حال فشل برشلونة في الحسم.

صفقة جديدة في برشلونة؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة الإسباني، اقترب من التعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“، فإن برشلونة ينوي التعاقد مع الأوروغواياني رودريغو بينتاكور لاعب وسط يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يريد بيع بعض اللاعبين لتحقيق الموازنة في وضعه المادي بعد أن تعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس، وكريستيانو رونالدو الصيف الماضي.

وبحسب الصحيفة فإن يوفنتوس ينتظر العرض المناسب لبيع بينتاكور، ويريد الحصول على 60 مليون يورو للموافقة على رحيله، وإن المفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس وصلت إلى مرحلة متقدمة.

يشار إلى أن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني سيحصل على نسبة 50% من قيمة مغادرة بينتاكور نادي يوفنتوس.

ويبلغ بينتاكور من العمر 22 عامًا، وانضم ليوفنتوس العام 2017، وشارك مع البيانكونيري في 67 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 3 أخرى.

قلق في توتنهام

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، إنه يخشى أن يتأثر لاعب الوسط كريستيان إريكسين والنادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز بحالة الغموض حول مستقبل لاعب الدنمارك.

وكان إريكسين عنصر بارز بتشكيلة بوكيتينو التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، واحتلت المركز الرابع في الدوري الممتاز.

وقال إريكسين، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي ينتهي عقده بعد الموسم الحالي إنه يبحث عن تحدٍ جديد.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه ربما ينتقل إلى ريال مدريد قبل انتهاء فترة الانتقالات الأوروبية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين:“هذا ليس أفضل وضع له أو للجميع“.

وأضاف:“لا أعتقد أن النادي أو اللاعب توقعا هذا الوضع، ونحاول تقليل حجم المشكلة والتعامل مع الموقف، إنه لاعب مهم ويحتاج لتقديم المساعدة للفريق من خلال مستواه“.

ويود بوكيتينو أن يستمر إريكسن في التشكيلة، لكن النادي قد ينظر في العروض المقدمة للاعب للحيلولة دون رحيله مجانًا في نهاية الموسم.

وتابع المدرب الأرجنتيني:“مستعد لمساعدة النادي دائمًا، والمساعدة بقرار دانييل ليفي رئيس النادي، وأعرف أن هذه القرارات ليست سهلة لكن نحاول تحقيق أفضل استفادة للنادي“.