أهداف مباراة ليفربول ضد آرسنال.. 3-0 لـ“الريدز“ (فيديو)

سجل جويل ماتيب الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره آرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”آنفيلد“، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

ليفربول 1 × 0 ارسنال | هدف ماتيب pic.twitter.com/YW9aX0ft4X — مجنوووون كوره (@8FAnnbJoFLV39vA) August 24, 2019

وسجل محمد صلاح الركلة، والتي حصل عليها بعد جذب ديفيد لويز له من القميص، في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 58 يسجل صلاح الثالث بشكل رائع.

ويرتبط الفريقان بتاريخ حافل من المواجهات، ويحمل لقاء السبت رقم 191 بين الفريقين ويتفوق ليفربول برصيد 74 انتصارًا مقابل 64 فوزًا لآرسنال و52 تعادلًا.

وكانت آخر زيارة من آرسنال لملعب آنفيلد لمواجهة ليفربول يوم 29 ديسمبر الماضي، وتلقى الغانرز هزيمة قاسية بنتيجة 1/5.

ولم يعرف آرسنال طعم الفوز في آخر 8 لقاءات ضد ليفربول منذ تغلبه بنتيجة 4/1 يوم 4 أبريل عام 2015، قبل 4 سنوات و4 شهور تقريبًا.

ولم يخسر ليفربول ضد آرسنال في آنفيلد منذ مباراة 2 سبتمبر 2012، حين فاز الغانرز بثنائية دون رد قبل نحو 7 أعوام.

يبحث ليفربول عن الفوز الثالث على التوالي بعدما تصدر الترتيب بانتصارين على نوريتش سيتي وساوثهامبتون، ويتطلع الريدز للعلامة الكاملة في مواجهة الغانرز وخاصة أن الفريق يحشد القوة الضاربة لتحقيق الفوز.

بينما يراهن آرسنال على القوة الضاربة أيضًا في صفوفه، خاصة أن الغانرز قدّموا مستويات طيبة وحققوا انتصارين في الجولتين الأولى والثانية وهزموا نيوكاسل وبيرنلي.