ليستر سيتي يهزم شيفيلد يونايتد.. وساوثهامبتون يحصد أولى نقاطه في الدوري الإنجليزي

سجل هارفي بارنز هدفًا رائعًا ليمنح ليستر سيتي الفوز 2-1، اليوم السبت، على شيفيلد يونايتد الذي انتهت البداية المميزة لمشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودته للأضواء.

وبعد هدف جيمي فاردي الذي أكد سيطرة سيتي على الشوط الأول، قاتل شيفيلد بطريقة مثيرة على أرضه في استاد برامال لين ليتعادل عقب مرور ساعة عن طريق البديل اولي ماكبورني.

لكن مشواره الذي لم يشهد أي هزيمة منذ عودته للدوري الممتاز انتهى بهدف رائع من بارنز، الذي سدد مباشرة من خارج منطقة الجزاء عقب تمريرة من كريستيان فوكس.

وخاض شيفيلد، الذي لم يخسر عقب مباراتين المباراة، ولديه الحلم بتصدر جدول الترتيب ولو ”مؤقتًا“، لكن هدفي فاردي وبارنز منحا تشكيلة المدرب بريندان رودجرز الفوز والتقدم للمركز الثالث ولو مؤقتًا.

وحصد ساوثهامبتون أولى نقاطه في الدوري الممتاز هذا الموسم بالفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون الذي طرد منه لاعب.

وجاء الهدفان خلال الشوط الثاني بواسطة الثنائي المؤلف من: موسى جنيبو المنضم حديثًا، وناثان ريدموند على استاد اميكس.

وطرد فلورين أندوني ببطاقة حمراء مباشرة بسبب التحام عنيف صوب ركبة يان فاليري لاعب ساوثهامبتون.

وقال غراهام بوتر، مدرب برايتون، عقب المباراة:“صعَّبت البطاقة الحمراء من الأمور خلال ما تبقى من اللقاء، وهذا ليس الالتحام الذي نود أن نراه، ولا أعتقد أنه كان يقصد ذلك، لكنه ليس الالتحام الذي يمكن أن ندافع عنه“.

وسجل سيباستيان ألير المنضم في صفقة قياسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية من مسافة قريبة إضافة لضربة خلفية رائعة لصالح وست هام يونايتد ليتغلب على واتفورد 3-1 على ملعب فيكاراج رود مُنزلًا بأصحاب الأرض ثالث هزيمة على التوالي في الدوري هذا الموسم.

وفي الذكرى 15 لأول ظهور له مع وست هام، وضع مارك نوبل الضيوف في المقدمة من ركلة جزاء عقب عرقلة مانويل لانتسيني من قبل عبد الله دوكوري في الدقيقة الأولى.

وسجل أندريه غراي الهدف الأول لواتفورد هذا الموسم ليعادل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 17.

وبعد عرض هجومي رائع في الشوط الأول، بدأ واتفورد الشوط الثاني بذكاء، لكن دفة الأمور تحوّلت عندما أضاع ويل هيوز فرصة التسجيل من مسافة قريبة عقب عمل رائع من غراي.

ورد وست هام بعدها في الدقيقة 64 بعد انطلاقة فيليبي أندرسون من الناحية اليسرى قبل أن يمرر لألير الذي انضم مقابل 45 مليون إسترليني (55.25 مليون دولار) قادمًا من آندرلخت فرانكفورت في يوليو/ تموز الماضي ليسدد في الشباك بسهولة.

وضمن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 23 أول فوز لوست هام هذا الموسم بتسديدة بهلوانية بعدها بتسع دقائق.