مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي.. إبراهام وماونت يكافئان لامبارد على ثقته في المواهب الشابة

نال تامي إبراهام مهاجم تشيلسي إشادة مدربه فرانك لامبارد بعدما سجل اللاعب البالغ عمره 21 عامًا هدفين ليقود فريقه للفوز 3-2 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

وقال لامبارد عن إبراهام، الذي تعرض لإساءة عنصرية عبر الإنترنت عقب خسارة تشيلسي لقب السوبر الأوروبي أمام ليفربول قبل عشرة أيام: ”مر بفترة قصيرة صعبة نعلم أسبابها جميعًا والمهاجم دائمًا يتم تقييمه بالأهداف التي يسجلها وفي بعض الأحيان يكون ذلك غير عادل.

”لكن اليوم عندما نتحدث عن شخصية وحماس اللعب لهذا النادي فإن تامي كان حاضرًا، إنه يظهر ذلك يوميًا. يمكنه التطور أكثر وأكثر لذلك أنا سعيد للغاية من أجله“.

وكان إبراهام، الذي سجل 26 هدفًا مع أستون فيلا الموسم الماضي الذي قضاه على سبيل الإعارة في الدرجة الثانية، ضمن تشكيلة متوسط أعمارها 24 عامًا وهي الأصغر في تاريخ مشاركات النادي في الدوري الإنجليزي منذ فبراير شباط 1994.

واحتاج ثلاث دقائق فقط ليفتتح التسجيل عندما حول تمريرة سيزار أزبليكويتا العرضية مباشرة في شباك الحارس تيم كرول ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما راوغ اثنين من المدافعين وأطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ويشمل اعتماد لامبارد على الشبان لاعب الوسط ميسون ماونت البالغ عمره 20 عامًا الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفًا في الشوط الأول قبل أن يغادر الملعب إثر كدمة في ربلة الساق.

وقال لامبارد الذي قاد ماونت عندما كان مدربًا لديربي كاونتي الموسم الماضي: ”إنه ذكي ويتدرب بجدية ويمكنه أن يحدث الفارق“.