هدف قاتل لكريستال بالاس يُسقط مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق كريستال بالاس فوزًا قاتلًا على نظيره مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الضيوف بهدف جوردان آيو هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 32، وتعادل دانييل جيمس لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، قبل أن يسجل فان أنهولت هدف الفوز لكريستال بالاس في الدقيقة 93.

واصل المانيو نزيف النقاط بعد تعادله الجولة الماضية مع ولفرهامبتون بنتيجة 1-1، ليتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط لكل منهما في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.

ومن خطأ دفاعي ساذج، أخطأ فيكتور لينديلوف في التعامل مع كرة طولية لعبها حارس مرمى كريستال بالاس، لينفرد أيو بالمرمى ويسجل بسهولة في شباك دي خيا، ليتقدم الفريق اللندني عكس سير اللعب.

ومن هجمة منظمة تبادل راشفورد الكرة مع مارسيال الذي مهدها إلى دانييل جيمس، ليسجل اللاعب الشاب هدفًا رائعًا في المقص الأيسر.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقتًا بدل ضائع، تباطأ خلالها بول بوجبا في تمرير الكرة لزميله، لترتد الهجمة على مرمى الشياطين، ويسجل منها فان آنهولت هدفًا قاتلًا في مرمى دي خيا وسط حسرة كبيرة لأنصار مانشستر في ملعب أولد ترافورد.