تشكيلة مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن مدربا ليفربول وآرسنال التشكيلة الرسمية للفريقين، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على ملعب ”آنفيلد“، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الرسمية لليفربول:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون

خط الوسط : هندرسون – فابينيو – فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني

فيما جاءت التشكيلة الرسمية لآرسنال:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ميتلاند – سوكراتيس – لويز – مونريال

خط الوسط: تشاكا – غاندوزي – سيبايوس- ويلوك

خط الهجوم: بيبي – أوباميانغ

ويرتبط الفريقان بتاريخ حافل من المواجهات، ويحمل لقاء السبت رقم 191 بين الفريقين ويتفوق ليفربول برصيد 74 انتصارًا مقابل 64 فوزًا لآرسنال و52 تعادلًا.

وكانت آخر زيارة من آرسنال لملعب آنفيلد لمواجهة ليفربول يوم 29 ديسمبر الماضي، وتلقى الغانرز هزيمة قاسية بنتيجة 1/5.

ولم يعرف آرسنال طعم الفوز في آخر 8 لقاءات ضد ليفربول منذ تغلبه بنتيجة 4/1 يوم 4 أبريل عام 2015، قبل 4 سنوات و4 شهور تقريبًا.

ولم يخسر ليفربول ضد آرسنال في آنفيلد منذ مباراة 2 سبتمبر 2012، حين فاز الغانرز بثنائية دون رد قبل نحو 7 أعوام.

يبحث ليفربول عن الفوز الثالث على التوالي بعدما تصدر الترتيب بانتصارين على نوريتش سيتي وساوثهامبتون، ويتطلع الريدز للعلامة الكاملة في مواجهة الغانرز وخاصة أن الفريق يحشد القوة الضاربة لتحقيق الفوز.

بينما يراهن آرسنال على القوة الضاربة أيضًا في صفوفه، خاصة أن الغانرز قدّموا مستويات طيبة وحققوا انتصارين في الجولتين الأولى والثانية وهزموا نيوكاسل وبيرنلي.