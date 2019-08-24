تشيلسي يحقق فوزه الأول تحت قيادة لامبارد بإسقاط نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص تشيلسي أول انتصار له تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد، وذلك بالتغلب على نوريتش سيتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب كارو رود، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثلاثية تشيلسي تامي أبراهام في الدقيقة 3 وماسون مونت في الدقيقة 17 وتامي أبراهام في الدقيقة 68، بينما سجل ثنائية نوريتش تود كانتويل في الدقيقة 6 وتيمو بوكي في الدقيقة 30.

وبهذا الانتصار رفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نوريتش عند 3 نقاط في المركز الـ13.

تقدم الفريق اللندني بعد ثلاث دقائق فقط عندما مرر سيزار أزبليكويتا تمريرة عرضية مثالية وصلت إلى أبراهام (21 عامًا) غير المراقب ليسدد مباشرة في شباك الحارس تيم كرول.

لكن بعد ثلاث دقائق أخرى تعادل نوريتش عبر لاعب الوسط تود كانتويل من مسافة قريبة بعد تمريرة تيمو بوكي.

وبعدها تحكم تشيلسي في اللقاء وتوغل كريستيان بوليسيتش بين مدافعي نوريتش ومرر الكرة إلى ميسون ماونت الذي راوغ المدافع غرانت هانلي ثم سدد في الشباك في الدقيقة 17.

وانتزع نوريتش التعادل مجددًا عبر الفنلندي بوكي الذي واصل انطلاقته الرائعة وسجل هدفه الخامس بالمسابقة بتسديدة قريبة لم يفلح الحارس كيبا أريزابالاغا في التصدي لها في الدقيقة 25.

وبدا تشيلسي أكثر ثباتًا بعد الاستراحة وأسفر ضغطه عن تسجيل هدف الانتصار حين مرر ماتيو كوفاتشيتش كرة إلى أبراهام ليسددها بقوة من خارج منطقة الجزاء بعد التلاعب باثنين من المدافعين.

وحقق لامبارد انتصاره الأول في رابع محاولة بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد وليفربول (في السوبر الأوروبي) والتعادل مع ليستر سيتي.