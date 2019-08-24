ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. تيمو بوكي نجم نوريتش سيتي في الصدارة (صورة)

تصدر الفنلندي تيمو بوكي، مهاجم نوريتش سيتي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

وأحرز بوكي الهدف الثاني لفريقه في شباك تشيلسي خلال المباراة الجارية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليغ.

ويملك بوكي حاليًا في رصيده 5 أهداف متفوقًا على رحيم ستيرلينغ، نجم مانشستر سيتي، صاحب الـ4 أهداف.

وجاءت أهداف بوكي أمام ليفربول (هدف) ونيوكاسل يونايتد (هاتريك)، وتشيلسي (هدف).

يذكر أن محمد صلاح وساديو ماني (ليفربول) وبيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال) كانوا هدافي البريميرليغ في الموسم الماضي برصيد 22 هدفًا.