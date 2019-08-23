زوجة رياض محرز تتسبب بموجة غضب بسبب طريقة قيادة سيارتها (صورة)

أثارت ريتا زوجة النجم الجزائري رياض محرز موجة من الغضب، بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تقود سيارتها على الطريق السريع وأقدامها مثبتة على لوحة القيادة.

ونشرت ريتا زوجة رياض محرز مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، حيث تداوله ناشطون وسط تعليقات غاضبة.

وتظهر في مقطع الفيديو ريتا وقد رفعت قدميها إلى لوحة القيادة مع السيطرة على سير المركبة.

وقبل أسابيع تسببت ريتا زوجة محرز في مشكلة أخرى حينما قضت محكمة في أحقية خادمة بمبالغ رفضت زوجة محرز تسديدها لها.