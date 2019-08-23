قبل مواجهة ليفربول.. إيمري: يجب على محمد النني البحث عن فرصة للرحيل عن آرسنال

قال أوناي إيمري مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن شكودران مصطفى ومحمد النني يجب عليهما البحث عن فرص للرحيل عن النادي من أجل مسيرتيهما؛ إذ إنه ليس من المرجح أن يلعبا كثيرًا هذا الموسم.

وشارك المدافع الألماني مصطفى في 31 مباراة في الدوري في الموسم الماضي، لكن شباك الفريق اهتزت 51 مرة، وهو أكثر من ضعف ما تعرض له مانشستر سيتي حامل اللقب، فيما لم يشارك النني لاعب الوسط كثيرًا.

وانتهى سوق الانتقالات في إنجلترا في الثامن من أغسطس آب، لكنه ما زال مفتوحًا في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا حتى الثاني من سبتمبر أيلول، ويملك اللاعبان الوقت للبحث عن فرص خارج إنجلترا.

وأبلغ إيمري الصحفيين، ”إنهما لاعبان كبيران، لكن بسبب بعض الظروف لن يحصلا سوى على فرص قليلة لإظهار إمكاناتهما أو أن يكونا سعيدين معنا أو مع دقائق لعبهما.

”في الموسم الماضي… لم يكونا سعيدين عند غيابهما. تحدثت معهما كثيرًا في الموسم الماضي، وأثناء الاستعداد للموسم الجديد“.

وأضاف: ”أعتقد أنه من الإيجابي أن يرحلا إلى فرق أخرى حيث يمكنهما اللعب وأن يكونا سعيدين واستكمال مسيرتيهما“.

ويحل آرسنال، الفائز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، ضيفًا على ليفربول في أنفيلد، غدًا السبت.