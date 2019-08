المصري أحمد المحمدي يمدد تعاقده مع أستون فيلا (صورة)

مدد أحمد المحمدي قائد منتخب مصر تعاقده لعام إضافي مع أستون فيلا الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

ونشر أستون فيلا صورة للظهير الأيمن المصري خلال التوقيع على العقد الجديد وأكد أن المحمدي مدد التعاقد لموسم إضافي بعد نهاية الموسم الجاري.

وانتقل المحمدي إلى أستون فيلا في 2017 وساهم في الصعود إلى الدوري الممتاز كما خاض أول مباراتين في الموسم الجديد.

لكن أستون فيلا لا يزال يبحث عن فوزه الأول بعدما خسر 3/1 أمام توتنهام هوتسبير ثم 2/1 أمام بورنموث يوم السبت الماضي.

وسيلعب أستون فيلا في الجولة الثالثة على أرضه أمام إيفرتون غدًا الجمعة.

We are delighted to announce that @Elmo_27 has signed a one-year contract extension with the club. ✍️

Details ???? https://t.co/3PXLVZkUYI#PL #AVFC pic.twitter.com/incFE1aiwj

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 22, 2019