مباراة ليفربول ضد آرسنال.. أوناي إيمري يكشف موقف نيكولاس بيبي ومسعود أوزيل من المشاركة أمام الريدز

قال أوناي إيمري مدرب آرسنال اليوم الخميس إن نيكولاس بيبي المنضم في صفقة انتقال قياسية في تاريخ النادي اللندني يتأهب لخوض أولى مبارياته أساسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ليفربول على ملعب أنفيلد بعد غد السبت.

وشارك بيبي، المنضم من ليل الفرنسي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني (88.2 مليون دولار)، كبديل في أول مباراتين مع آرسنال.

ونال لاعب ساحل العاج الدولي استحسان مشجعي آرسنال من خلال تمريراته المؤثرة أمام بيرنلي كما يواصل التأقلم والتعاون مع لاعبين في الفريق مثل بيير-إيمريك أوباميانغ.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: ”أهم شيء أن نساعده وأسرته على الشعور بالارتياح هنا“.

وأضاف ”انضم إلينا منذ 3 أسابيع. لم يشارك مع آرسنال في فترة استعدادات ما قبل الموسم الجديد لكنه يتحسن تدريجيًا ففي المباراة الأولى على سبيل المثال لعب 15 دقيقة أمام نيوكاسل ثم لعب 45 دقيقة أمام بيرنلي“.

وأضاف ”ربما يكون مستعدًا ليشارك لفترة أطول في مباراة السبت، سأقرر غدًا لكن تقدمه كان إيجابيًا وهو أمر يفيده ويخدم الفريق“.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري مبكرًا بعد انتصارين متتاليين على نوريتش سيتي ثم ساوثهامبتون بينما يأتي آرسنال في المركز الثاني بفارق الأهداف بعد فوزين على نيوكاسل يونايتد وبيرنلي.

وأكد إيمري أنه سيتابع اللياقة البدنية للاعبي الوسط مسعود أوزيل وجرانيت تشاكا قبل التوجه إلى ملعب ليفربول الذي شهد خسارة آرسنال 5/1 الموسم الماضي.

ويغيب أوزيل، الذي لم يشارك في أي مباراة بعد هذا الموسم، بسبب وعكة صحية بينما يعاني تشاكا من إصابة في الساق.

وأضاف ”سنقيّم حالة اللاعبين غدًا، شاركا اليوم في التدريبات لكنني أحتاج أن يخوضا آخر تدريب غدًا“.

وتابع“ ينتابني شعور إيجابي بخصوص حالة بعض اللاعبين لكنني لا أريد أن أقرر اليوم أو أبلغكم اليوم لأن الأمور قد تتغير غدًا“.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال

وتنطلق مباراة ليفربول وآرسنال يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.