مانشستر يونايتد يبدأ ميركاتو يناير مبكرًا وينقض على نجم دورتموند بعرض خيالي

بدأ نادي مانشستر يونايتد التخطيط لسوق الانتقالات المقبلة في يناير، الميركاتو الشتوي، مبكرًا للغاية.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد وضعوا الموهبة الإنجليزية الشابة جادون سانشو، نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، على رأس قائمة المطلوبين في ”أولد ترافورد“ خلال الميركاتو الشتوي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن إدارة مانشستر يونايتد تخطط لضم سانشو من دورتموند في صفقة تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب الفريق في التعاقد مع اللاعب بأي ثمن، خاصة أنه من المواهب الهجومية الأوروبية، والذي ينتظره مستقبل كبير، كما أن الفريق الإنجليزي بحاجة إلى لاعب بإمكانات سانشو في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن رغبة سولشاير تأتي في ظل رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى اقتراب التشيلي أليكسيس سانشيز من الرحيل أيضًا إلى النيراتزوري، واستمرار غموض موقف الفرنسي بول بوغبا، حتى ولو لم يرحل في الميركاتو الصيفي، وبالتالي فقد أصبح ضم سانشو أولوية لدى الإدارة الفنية للمانيو.

وتابعت بقولها:“ترغب إدارة مانشستر يونايتد بجذب سانشو، 19 عامًا، إلى الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، في ظل سعي النادي إلى استعادة مكانته محليًا وأوروبيًا، خاصة أن هدف الفريق في الموسم الحالي هو الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل“.

وينتهي عقد سانشو مع دورتموند في منتصف عام 2022.