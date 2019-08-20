فيل نيفيل يدعو لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الإساءات العنصرية للاعبين

دعا فيل نيفيل، مدرب المنتخب الإنجليزي للسيدات، جميع المنتمين للعبة كرة القدم لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 6 أشهر و“إرسال رسالة قوية“ ردًا على تنامي معدلات الإساءة العنصرية التي تعرض لها اللاعبون عبر الإنترنت.

وبات الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أحدث لاعب بارز يتعرض لإساءة عبر الإنترنت بعد أن أهدر ركلة جزاء في تعادل فريقه 1-1 أمام وولفرهامبتون واندرارز.

وقال نيفيل للصحفيين، اليوم الثلاثاء:“فقدت الثقة تمامًا بكل من يدير وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك أتساءل عما إذا كان المنتمون للعبة كرة القدم الآن يستطيعون إرسال رسالة قوية وهي‭‭’‬‬التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي‭‭’‬‬.

”فلنتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 6 أشهر، ودعونا نرى تأثير ذلك على الشركات التي تدير وسائل التواصل الاجتماعي، وعما إذا كانت ستفعل شيئًا حيال الأمر“.

Phil Neville on the racist abuse players receive online ????"We should boycott social media" pic.twitter.com/KVSTa1wRg4 — Football Daily (@footballdaily) August 20, 2019

وحث فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، الأسبوع الماضي شركات وسائل التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بعد أن تعرض المهاجم تامي إبراهام (21 عامًا) لإساءة عنصرية بعد إضاعته ركلة ترجيح خلال خسارة فريقه كأس السوبر الأوروبية أمام ليفربول.

وأفادت دراسة أصدرتها منظمة (كيك إت أوت) لدعم المساواة والاندماج أنها تلقت 159 تقريرًا عن حالات تمييز عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المحترفين الموسم الماضي.

وحث هاري ماغواير، زميل بوغبا في مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، شركات التواصل الاجتماعي على التحقق من حسابات المستخدمين لمنع الجمهور من الإساءة للاعبين دون الكشف عن شخصياتهم.

ولاقى هذا الرأي صدى لدى نيفيل، الذي قال:“إنها مشكلة ليس فقط في كرة القدم بل أيضًا مشكلة اجتماعية، لكن كرة القدم الآن في مقدمة الاهتمامات، ولهذا لدينا القدرة على اتخاذ إجراء حيال هذا الأمر، وتحدث ماغواير هذا الصباح عن التحقق من الحسابات والكشف عن تفاصيل جواز السفر وتوضيح عناوين الإقامة ليكون أي شخص مسؤولًا عن نشره لمثل هذه الأشياء المثيرة للاشمئزاز، وهناك من يستخدم أسماء مستعارة ولا يمكن تحديد شخصيته“.

وكان نيفيل يتحدث بعد أن أعلن تشكيلته التي ستخوض مباراتين وديتين ضد بلجيكا والنرويج، وتتألف تشكيلة منتخب إنجلترا للسيدات من 24 لاعبة منهن 4 لاعبات يشاركن لأول مرة.

وانضمت لأول مرة بيثاني أنغلاند من تشيلسي، وإيفا مينيون من مانشستر سيتي، إلى تشكيلة الفريق الأول إلى جانب لاعبتين من منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا الحائز على برونزية كأس العالم وهما: ساندي ماكيفر (21 عاما)، وآنا باتن (20 عامًا).

وضم نيفيل 19 لاعبة شاركت في النسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات في فرنسا والتي احتلت فيها إنجلترا المركز الرابع.

وسيلعب منتخب إنجلترا للسيدات أمام بلجيكا في 29 أغسطس آب قبل التوجه لمواجهة النرويج في الثالث من سبتمبر/ آيلول المقبل.