وولفرهامبتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وبوغبا يهدر ركلة جزاء (فيديو)

فرض وولفرهامبتون التعادل 1/1، على ضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما، الاثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب مولينيو.

ووضع الفرنسي أنتوني مارسيال مانشستر يونايتد في المقدمة، بهدف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 بعد تمريرة من زميله ماركوس راشفورد، وانتهى النصف الأول من المباراة على هذه النتيجة.

وسجل روبين نيفيز هدف التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 55، بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا كرة عرضية من جواو موتينيو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد خطأ من كونور كودي على بول بوغبا لكن البرتغالي روي باتريسيو حارس وولفرهامبتون تصدى لركلة الجزاء في الدقيقة 68.

وفشل مانشستر يونايتد في التغلب على وولفرهامبتون للمباراة الرابعة على التوالي، حيث لعبا الموسم الماضي 3 مرات، تعادلا مرة، وفاز وولفرهامبتون مرتين، أحدهما في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 4 نقاط، في المركز الرابع مع مانشستر سيتي وبرايتون وتوتنهام وبورنموث وشيفيلد يونايتد وإيفرتون.

في حين تعادل وولفرهامبتون للمرة الثانية على التوالي، ليرفع رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر.

الدوري الانجليزي : ولفرهامبتون 0 × 1 مانشستر يونايتد | هدف مارسيال 27 “ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/CIdcMqgunt — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 19, 2019

الدوري الانجليزي : ولفرهامبتون 1 × 1 مانشستر يونايتد | هدف نيفيز 55 “ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/uhwSGnIhqa — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 19, 2019