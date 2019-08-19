هدف مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد.. أنتوني مارسيال يتقدم لرفاق بول بوغبا (فيديو)

سجل المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الأول لمانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعه مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مارسيال في الدقيقة 27، بمساعدة ماركوس راشفورد، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويملك مانشستر يونايتد 3 نقاط من فوزه 4/0 في الجولة الأولى على تشيلسي، في حين تعادل وولفرهامبتون مع ليستر سيتي.

وتقابل الفريقان 3 مرات الموسم الماضي، فاز وولفرهامبتون مرتين وتعادلا مرة.