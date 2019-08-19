روي هودجسون: لا توجد عصا سحرية لحل مشاكل كريستال بالاس

قال روي هودجسون، مدرب كريستال بالاس، إنه لا يملك ”عصا سحرية“ لحل مشاكل فريقه بعد الفشل في هز الشباك في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وبالاس هو واحد من ثلاث فرق لم تسجل حتى الآن في الدوري حيث تعادل بدون أهداف مع إيفرتون ثم خسر 1-صفر أمام شيفيلد يونايتد الصاعد للأضواء هذا الموسم، أمس الأحد.

وأبلغ هودجسون الصحفيين: ”لا توجد عصا سحرية. لعبنا 180 دقيقة ولم نسجل أي هدف واستقبلنا هدفًا واحدًا“.

وأضاف: ”أؤمن بوجود لاعبين لدينا يمكنهم تسجيل الأهداف، وبالنسبة لي كمدرب ما يمكنني فعله هو إظهار الثقة في اللاعب لكنها دائما مهمة اللاعب أن يظهر بأداء جيد في الملعب“.

وسيسعى بالاس لتجنب خوض مباراة ثالثة دون هز الشباك، عندما يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد، يوم السبت المقبل.