مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي.. اشتباكات بين جماهير البلوز (صور)

اضطر مشرفو الأمن خلال مباراة تشيلسي وليستر سيتي للتدخل للفصل بين جماهير البلوز عقب وقع اشتباكات في المدرجات خلال المباراة الأولى لفرانك لامبارد في ستامفورد بريدج.

وتعادل تشيلسي بقيادة لامبارد 1-1 مع ليستر سيتي في أول مباراة يقودها المدير الفني الجديد على أرضه هذا الموسم بعدما ألغى هدف ويلفريد نديدي من ضربة رأس في الشوط الثاني تقدم صاحب الأرض بهدف مبكر لميسون ماونت في مشاركته الأولى في ستامفورد بريدج يوم الأحد.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن المشرفين على تأمين المباراة توجهوا إلى المدرجات عقب وقوع اشتباكات بين الجماهير ، حيث أظهرت الصور صراخًا واشتباكات بين الجماهير بينما حاول رجال الأمن للتدخل.

ودخلت مجموعات من الجماهير في شجار في المدرجات بينما اكتفى البعض بالشعور بالإحباط من هذه التصرفات المشينة بين جماهير الفريق الواحد.

ووقع الحادث خلال الشوط الثاني حيث حاول تشيلسي جاهدًا تحقيق الفوز بعد هدف نديدي منتصف الشوط الثاني لكن حتى الآن لم يتضح سبب الاشتباكات.