سبب تغيير حكم مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

شهدت مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حادثة غريبة، بتغيير حكم الساحة، قبل وقت قليل على انطلاق المباراة، التي تقام على ملعب سامفورد بريدج.

ويدير الحكم الرابع أوليفر لانجفورد المباراة، رغم أنه كان من المقرر أن يدير المباراة الحكم غراهام سكوت.

وبحسب شبكة ”بي بي سي“، فإن الحكم غراهام سكوت وصل متأخرًا إلى ملعب ستامفورد بريدج، بسبب الازدحام المروري، ولذلك تقرر إسناد المباراة للحكم لانجفورد.

وهذه أول مرة يقود فيها الحكم لانجفورد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كحكم أول.

يشار إلى أن الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق تشيلسي 1/0، سجله الوافد الجديد ماسون مونت.

وفي آخر 10 مباريات بين تشيلسي وليستر سيتي في جميع المسابقات، فاز البلوز 5 مرات، مقابل فوزين لليستر سيتي، في حين تعادلا 3 مرات.

The original referee for Chelsea v Leicester, Graham Scott, has arrived late at the ground because of traffic, so the fourth official Oliver Langford is stepping up – it will be his first Premier League game in charge!

Live text & @5liveSport ???? https://t.co/PQsEI3qTOA #CHELEI pic.twitter.com/zH8sftxsdS

— Match of the Day (@BBCMOTD) August 18, 2019