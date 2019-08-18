هدف مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي.. ماسون مونت يضع البلوز في المقدمة (فيديو)

تقدم ماسون مونت بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه تشيلسي مع ليستر سيتي، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

وجاء هدف ماسون مونت في الدقيقة السابعة من المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا خطًأ دفاعيًا فادحًا..

وسقط تشيلسي 0/4 أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى، في حين تعادل ليستر سيتي سلبيًا مع وولفرهامبتون.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في جميع المسابقات، فاز تشيلسي 5 مرات، مقابل فوزين لليستر سيتي، في حين تعادلا 3 مرات.