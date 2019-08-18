تقرير: كريستيان إريكسن يرفض تجديد عقده مع توتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب خط وسط توتنهام، يرفض تجديد عقده مع السبيرز، ما قد يمهد لانتقاله إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن إدارة توتنهام تريد تجديد عقد إريكسن، وعرضت عليه مبلغ 200.000 جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا، لكن اللاعب وممثليه يرفضون الدخول في مفاوضات جديدة.

ويرتبط إريكسن بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، مع تبقي موسم واحد على نهاية عقده مع توتنهام، أي أنه سيرحل مجانًا الصيف المقبل، إن لم تنجح إدارة توتنهام في بيعه الصيف الحالي، أو تجدد عقده.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن إريكسن، البالغ من العمر 27 عامًا، يريد البقاء مع توتنهام الموسم الحالي، 2019/2020، ويرحل مجانًا الصيف المقبل، وهو يمثل ضربة مالية قوية لإدارة السبيرز، التي بالغت في طلباتها المالية لبيع اللاعب الدنماركي في السنوات الماضية.

وكانت صحيفة ”صن“ أوضحت أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني لإقناع توتنهام ببيع إريكسن، الذي انضم للسبيرز العام 2013 مقابل 13 مليون يورو، من أياكس أمستردام الهولندي.

وشارك إريكسن في 51 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي، 2018/2019، (4.129 دقيقة)، سجل فيها 10 أهداف وصنع 17.

ومنذ انتقاله إلى توتنهام، سجل إريكسن 66 هدفًا وصنع 86 في 279 مباراة.