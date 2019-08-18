دي بروين منتقدًا تقنية حكم الفيديو في مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام: الوضع جنوني

قال كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، إنه لا يعاني من مشاكل مع نظام حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يفضل ”المدرسة القديمة“ وأن يستمر اللعب دون توقفات متكررة.

وسجل بطل السيتي هدفًا متأخرًا عبر المهاجم غابرييل جيسوس، لكن حكم الفيديو ألغاه لوجود لمسة يد ليتعادل 2-2 مع ضيفه توتنهام هوتسبير أمس السبت.

ويستعين الدوري الإنجليزي الممتاز بحكم الفيديو لأول مرة هذا الموسم بعد تطبيق التكنولوجيا في العديد من المسابقات الكبرى في الأشهر الأخيرة وكانت ردود الفعل متباينة بين اللاعبين والمدربين والجماهير.

وقال دي بروين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”من الغريب أن تسجل هدفًا في الدقيقة الأخيرة ثم يلغى لكن يجب أن نتقبل الأمر“.

وأضاف: ”أنا مع المدرسة القديمة وأحب سير المباراة والحماس لكن إذا أردنا أن نطور اللعبة فلا بأس.

”لا مشكلة لدي مع القواعد، يجب أن تُحترم لكن يجب النظر فيها بعناية لأن الوضع جنوني“.

وألغى حكم الفيديو هدفًا آخر لجيسوس خلال الفوز 5-صفر على وست هام يونايتد الأسبوع الماضي وعبّر اللاعب البرازيلي عن إحباطه بعد مباراة الأمس خلال نقاش محتد مع الحكام.

ويبدو الأمر مألوفًا لمانشستر سيتي الذي خرج من دوري أبطال أوروبا على يد توتنهام في أبريل نيسان الماضي عقب إلغاء حكم الفيديو لهدف متأخر لرحيم سترلينغ كان سيمنحه التأهل.

ورغم خيبة الأمل بعد أول مباراة بملعب سيتي دون فوز منذ ثمانية أشهر تقريبًا بدا دي بروين راضيًا عن الأداء.

وتابع: ”نحن فخورون بالأداء، توتنهام سجل هدفين لكنه حصل على فرصتين فقط وكان حاسمًا.

”اللعب في هذا المستوى أمام فريق مثل توتنهام مفيد جدًا من أجل بقية الموسم“.