مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.. دي بروين يتألق وترتيب صادم لنجمي السبيرز في تقييم موقعة الاتحاد

قمة نارية شهدها ملعب الاتحاد، أمس السبت، بين مانشستر سيتي وتوتنهام، في المرحلة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت إثارة ودراما منذ بدايتها حتى الثانية الأخيرة، وانتهت بالتعادل 2-2.

سيطر مانشستر سيتي على المباراة تمامًا منذ الدقيقة الأولى إلى النهاية، وتسابق لاعبوه في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى، وعلى رأسهم رحيم ستيررلينغ وبرناردو سيلفا وكيفين دي بروين، وغابرييل خيسوس، ووقفت العارضة حائلًا أمام تسجيل هدف ثان للبرتغالي سيلفا، وتألق الحارس هوجو لوريس أمام تسديدات خطيرة لكتيبة الإسباني بيب غوارديولا.

وفي الجهة الأخرى، خطف توتنهام هدفين على عكس سير المباراة، الأول من تسديدة بعيدة المدى للأرجنتيني إيريك لاميلا أخطاً الحارس البرازيلي إيدرسون مورايش تقديرها، والثاني من ركلة ركنية ارتقى لها لوكاس مورا ببراعة وحولها في المرمى.

وكعادة لقاءات الفريقين أخيرًا، ومن سوء حظ غوارديولا والسيتي، تتدخل تقنية الفيديو ”VAR“، وتلغي هدفًا قاتلًا للبرازيلي خيسوس في الدقيقة الـ 93، بعما أظهرت الإعادة التليفزيونية أن الكرة لمست يد الفرنسي إيمريك لابورت قبل أن تصل إلى خيسوس، ليلغي الحكم مايكل أوليفير الهدف.

وجاء هذا السيناريو تكرارًا لما حدث على الملعب ذاته في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد أن ألغت التقنية ذاتها هدفًا لرحيم ستيرلينغ كان كفيلًا بتأهل السيتي، ولكن توتنهام صعد في النهاية إلى الدور التالي.

ورصدت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية تقييم لاعبي مانشستر سيتي وتوتنهام في المباراة المثيرة، إذ تصدر البلجيكي كيفين دي بروين نجم السيتي تقييم لاعبي الفريقين بعد تألقه في المباراة وظهوره بمستوى رائع، وحصل على 8 درجات.

وفي صفوف السيتي، حصل على 7 درجات كل من كايل ووكر وأوتامندي ورودري وستيرلينغ وسيرجيو أغويرو، ونال 6 درجات كل من لابورت وزينشينكو وغوندوغان وخيسوس وبرناردو سيلفا، في حين جاء الحارس البرازيلي إيدرسون في ذيل القائمة بحصوله على 5 درجات فقط.

وعلى الجانب الآخر، حصل على 7 درجات في صفوف توتنهام كل من الحارس هوجو لوريس، وندومبلي، لاميلا، ونال 6 درجات كل من كيلي ولكر بيتيريس وتوبي ألديرفيريليد، سانشيز، هاري وينكس، وموسى سيسوكو، ولوكاس مورا، في حين حصل نجما الفريق اللندني هاري كين وإريكسين إضافة إلى داني روز على التقييم الأقل في صفوف السبيرز بـ5 درجات فقط.