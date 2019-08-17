أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. لوكاكو سعيد مع إنتر ميلان.. وغاريث بيل: بداية رائعة للموسم

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

مسعود أوزيل: بداية مثالية للآرسنال

حرص مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، على الاحتفال بالانتصار الثاني على التوالي للجنارز في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”مباراتان.. 6 نقاط.. بداية مثالية“.

جورجينيو فينالدوم: تخطينا الأسبوع الصعب

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورًا له من مباراة اليوم، والتي جمعت بين ليفربول وساوثهامبتون، وانتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”نعم فعلًا الأهم 3 نقاط على الطريق في مباراة صعبة.. طريقة رائعة لإنهاء أسبوع صعب لكنه مجز للغاية“.

لوكاكو سعيد مع الإنتر

نشر البلجيكي روميللو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، فيديو له من تدريبات الفريق اليوم، والذي يوضح مدى سعادة اللاعب وانسجامه السريع مع زملائه، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”العمل الجاد والسعادة مع الإنتر“.

رافينيا ألكانتارا: سنعمل بجدية أكبر

نشر رافينيا ألكانتارا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”لم تكن النتيجة المتوقعة وسنعمل بجدية أكبر“، وكان برشلونة قد خسر بالأمس أمام أتلتيكو بلباو في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

غاريث بيل: بداية رائعة للموسم

نشر غاريث بيل، جناح نادي ريال مدريد الإسباني، صورًا له من المباراة التي جمعت بين ريال مدريد وسيلتا فيغو في الجولة الأولى للدوري الإسباني، ونجح بيل في تقديم مستوى فني طيب للغاية، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”بداية رائعة للموسم“.

جوليان براندت: شكرا لجماهير دورتموند

نشر جوليان براندت، لاعب نادي بروسيا دروتموند، صورة له أثناء تقديم التحية لجماهير ناديه، وحرص اللاعب على توجيه الشكر لتلك الجماهير، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”شكرا على هذا .. لأول مرة“، ويعد هذا الموسم هو الأول لبراندت مع دورتموند قادما من نادي بايرن ليفركوزن.

الرجاء المغربي يحتفل بعيد ميلاد نجمه

حرصت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي على الاحتفال بنجم الفريق زكريا الوردي، ونشرت الصفحة صورة للاعب في لقاء السوبر الأفريقي الذي جمع بين الترجي والرجاء، وانتهى بفوز الأخير باللقب، وقالت الصفحة أعلى الصورة: ”نحتفل بعيد ميلاد سعيد زكريا“.