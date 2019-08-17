أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام.. 2-2 (فيديو)

سجل رحيم ستيرلينغ الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في قمة مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي 1 × 0 توتنهام | هدف اول مانشستر سيتي رحيم سترلينغ HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/6B6X5tWHdZ — فهدددددددددددددد (@SZX01A) August 17, 2019

وفي الدقيقة 23 يتعادل لتوتنهام إيريك لاميلا.

#مانشستر_سيتي_توتنهام

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لـ توتهام " لاميلا " هدددددددددددددف راااااااائع ????

VIA @i7S8R_ pic.twitter.com/O3YV0DCnDp — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD2003) August 17, 2019

وفي الدقيقة 35 يسجل سيرجيو أغويرو الثاني للسيتي.

وفي الدقيقة 56 يتعادل لوكاس مورا للسبيرز.

ويتطلع مانشستر سيتي للثأر من نظيره توتنهام الذي أنهى أحلام الفريق السماوي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بإقصائه من الدور ربع النهائي، وبدأ الفريقان، الدوري هذا الموسم بفوز رائع، حيث سحق مان سيتي مستضيفه وست هام يونايتد 5-0، بينما عانى توتنهام قبل الفوز 3-1 على ضيفه أستون فيلا الوافد الجديد.

وكان هذا الفوز هو رقم 15 على التوالي لسيتي في بطولة الدوري، على بعد ثلاثة انتصارات من رقمه القياسي في موسم 2017 / 2018.

ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم لجهود 4 لاعبين وهم ريان سيسينيون وديلى آلي وسون هيونج مين وخوان فيويس بسبب الإصابة والايقاف.

وكان مانشستر سيتي توج بطلًا للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، كما توج بلقب ”الدرع الخيرية“ منذ نحو أسبوعين، في حين وصل توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه أياكس أمستردام الهولندي في نصف النهائي، لكنه خسر اللقب في النهاية لصالح ليفربول في المباراة النهائية.

ويعد توتنهام أحد الفرق المرشحة لمنافسة مانشستر سيتي وليفربول على لقب المسابقة العريقة.