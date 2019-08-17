ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نادي ليفربول على ساوثهامبتون (صورة)

سجل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو هدفين رائعين ليقودا ليفربول للفوز 2-1 خارج ملعبه على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، والتقدم إلى صدارة الترتيب.

ويملك ليفربول ست نقاط من مباراتين بعد فوزه 4-1 على نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.

ويستطيع مانشستر سيتي حامل اللقب وتوتنهام هوتسبير، اللذان يلتقيان في وقت لاحق اليوم، تجاوز ليفربول إلى القمة.

وبدا ليفربول مجهدًا في أول 30 دقيقة بعد انتصاره بركلات الترجيح على تشيلسي في كأس السوبر الأوروبية في إسطنبول يوم الأربعاء الماضي، وصمد أمام موجات هجوم ساوثامبتون قبل أن يضعه ماني في المقدمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وهيأ مهاجم السنغال الكرة لنفسه عند حافة منطقة الجزاء، ثم أطلق تسديدة رائعة في شباك أنجوس جان خارس الفريق صاحب الأرض.

وهيمن أبطال أوروبا على الشوط الثاني وأضاع فريق المدرب يورجن كلوب عدة فرص قبل أن يتلقى فيرمينو الكرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ المدافع يانيك فسترجارد، ثم أطلق تسديدة منخفضة سكنت شباك جان في الدقيقة 71.

لكن الفريق الزائر نجح بالكاد في الصمود في الدقائق الأخيرة بعدما تسبب خطأ فادح من الحارس البديل أدريان في إهداء هدف لأصحاب الأرض، إذ حاول الحارس الإسباني إبعاد الكرة بصورة سيئة لتصطدم بجسد مهاجم ليفربول السابق داني إينغز وتدخل المرمى.