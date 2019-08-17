التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب غوارديولا وماوريسيو بوكيتينو، مدربا مانشستر سيتي وتوتنهام، تشكيلتي فريقيهما للقاء الذي يجمعهما اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: زينشينكو – لابورتي – أوتاميندي – ووكر

في الوسط: دي بروين – رودريغو – دي بروين

في الهجوم: سترلينج – أغويرو – برناردو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: برافو – خيسوس – ديفيد سيلفا – فرناندينيو – رياض محرز – كانسيلو – فودين

أما تشكيل توتنهام فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: هوغو لوريس.

في الدفاع: روز – سانشيز – ألديرفيلد – ووكر بيترز.

في الوسط: وينكس – سيسوكو – ندومبيلي

في الهجوم: إريكسن – كين – لاميلا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: جازانيجا – فيرتونخين – دافيز – داير – سكيب – لو سيلسو – لوكاس مورا.