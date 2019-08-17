كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يتابع عشاق الساحرة المستديرة المواجهة القوية التي تجمع مانشستر سيتي ونظيره توتنهام، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا لعبور عقبة توتنهام المتحفز مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الاتحاد، الساعة 19:30 مساء اليوم السبت بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

بوكتينيو ضد غوارديولا

يتصدر الصدام التكتيكي بين غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبوكتينيو مدرب السبيرز المشهد خاصة أن كلا المدربين تقابلا عدة مرات.

وتحمل مواجهة اليوم بين غوارديولا وبوكتينيو رقم 18 وتفوق بيب بواقع 10 انتصارات من 17 مباراة، مقابل 3 انتصارات فقط لمدرب توتنهام و4 تعادلات.

وتفوق مانشستر سيتي في آخر لقاءين بدوري أبطال أوروبا وبعده الدوري، ولكن السبيرز أطاح بمانشستر سيتي خارج دوري الأبطال في الموسم الماضي.

غوارديولا والقوة الضاربة

يحشد بيب غوارديولا القوة الضاربة لهذه المواجهة بعد اكتساح ويستهام بخماسية بالجولة الأولى، كما أن غوارديولا أظهر التواضع قبل اللقاء.

وأكد غوارديولا أن توتنهام ثاني أفضل فريق في أوروبا وهو الأمر الذي يجعل المواجهة صعبة للغاية.

ويعود فرناندينهو لصفوف مانشستر سيتي بينما يبقى ليروي ساني أبرز الغائبين بجانب عدم جاهزية بنيامين ميندي.. ويعتمد البيب على تشكيلة تضم الحارس إيديرسون وأمامه الرباعي جون ستونز وإيمريك لابورت وكايل والكر وأولكساندر زيتشينكو للدفاع، ويقود الوسط رودري وبجواره كيفين دي بروين ودافيد سيلفا، بينما يقود خط الهجوم رياض محرز أو برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ بجانب غابرييل جيسوس أو الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

توتنهام.. وسلاح كين

يعول بوكتينيو على قوة خط هجومه بالتحديد في وجود النجم هاري كين الذي يعد أبرز أسلحة السبيرز.

ويعاني توتنهام غيابات بالجملة بين صفوفه على رأسها ديلي آلي وجوان فويث ورايان سيجينسون للإصابة وهيونغ سون مون للإيقاف.

ويعول بوكتينيو على تشكيلة تضم الحارس هوغو لوريس وأمامه الرباعي توبي ألديرفيلد ودافينسون سانشيز ووالكر بيتريس وداني روز للدفاع، وهاري وينكس وتياغي ندومبلي وموسى سيسوكو للوسط، وكريستيان إريكسن ولوكاس مورا وهاري كين للهجوم.

وقال عماد متعب مهاجم الأهلي المصري السابق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباراة الفريقين تعد دائمًا صعبة وحافلة بالندية.

وأضاف متعب: ”مانشستر سيتي مليء بالنجوم ولكن الركيزة الأساسية تتمثل في خطة غوارديولا، في حين يلعب توتنهام بقدرات جماعية وأهداف كين الحاسمة“.