دراسة: محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم.. تعرّف على ترتيب النجوم

احتل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم، وفقًا للمركز الدولي للدراسات الرياضية CIES.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن محمد صلاح تفوق على العديد من نجوم كرة القدم في أوروبا بقائمة أغلى اللاعبين، وفقًا للمركز الدولي للدراسات الرياضية.

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان القائمة بعدما بلغت قيمته التسويقية 230 مليون جنيه إسترليني، فيما حل صلاح في المركز الثاني بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني متقدمًا على كل من رحيم سترلينغ وليونيل ميسي وسانشو، وساديو ماني، وهاري كين، وفيرمينو وأنطوان غريزمان وليروي ساني على الترتيب.

على الجانب الآخر، تراجعت القيمة السوقية للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى 108 ملايين جنيه إسترليني، في المركز الـ 20. فيما حل بول بوغبا ونيمار في المركزين الـ 16 والـ 17 على الترتيب، بعدما بلغت القيمة التسويقية لكلٍ منهما 114 مليون جنيه إسترليني.

واعتمدت الدراسة على عدة معايير، مثل: سن اللاعبين، والمركز، والأداء على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، والإنجازات مع الأندية والمنتخبات، ومستوى الدوريات.